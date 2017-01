[Macbook Pro] Remplacement du disque dur et restauration depuis Time Machine

Rappelez-vous, je vous expliquais il y a 2 ans comment remplacer son disque dur sur son Macbook Unibody (modèle 2008). C’est maintenant sur le Macbook Pro (modèle 2011) que j’ai tenté l’expérience pour vous. La différence technique entre les deux modèles réside en l’absence de trappe d’accès à la batterie et au disque dur sur le nouveau modèle, le fond étant vissé dans son intégralité.

Pourquoi changer de disque dur ?

Beaucoup d’entre vous peuvent se poser la question et il est aisé d’y répondre. Principalement, 2 raisons à cela :

L’augmentation de l’espace de stockage. En optant pour un disque plus grand, vous pourrais stocker plus de documents, musiques, vidéos, ou jeux… Opter pour un disque dur plus performant. Dans la majorité des Macbook Pro actuel, le disque dur embarqué est un modèle 5400 Tours alliant confort (acoustique, vibration, …) et performances énergétiques (consommation légèrement réduite) au détriment des performances globales offertes par un disque dur à 7200 Tours ou un disque dur SSD. Le disque dur 7200 Tours reste un disque dur à support magnétique en rotation dont la vitesse de rotation supérieur offre de meilleurs performances en lecture/écriture. Le disque SSD, lui, est un disque dur utilisant de la mémoire flash pour conserver les données. Ce dernier offrant des performances bien au delà des disques durs traditionnels pour un prix bien plus conséquent. A noter cependant que du fait d’une rotation plus élevée, les disque dur 7200 Tours pourront se révéler plus bruyants, vibrer légèrement et réduire marginalement l’autonomie.

Pour ma part, j’ai choisi d’opter pour un disque dur de taille équivalente mais plus performant : Un Seagate Momentus XT Hybrid 500 Go réf. ST95005620AS (fiche produit). Ce disque dur 7200 Tours embarquant 4 Go de mémoire SSD pour accélérer les échanges en cachant les données les plus utilisées. Ce n’est pas un disque SSD mais un disque dur magnétique hybride. Il possède également 32 Mo de cache (contrairement aux 16 Mo des disques durs usuels) et consomme légèrement moins que son homologue de 750 Go. Après une semaine d’essai, je peux vous dire que les performances sont au rendez-vous. Mon système (Mac OS X 10.7.3) démarre en 20 secondes au lieu de plus d’une minute avec le disque dur par défaut.

De l’importance d’une sauvegarde

Avant de changer son disque dur, il est important de s’assurer que vous avez bien sauvegarder l’intégralité de votre disque. Il existe plusieurs méthodes pour cela. Soit vous réinstallez un système tout neuf, l’ensemble de vos applications et copiez vos données personnelles sur le nouveau disque, soit vous passez par une sauvegarde complète de type Time Machine qui permet de restaurer son disque dur à l’identique. Cette solution est très pratique et permet de gagner un temps fou en évitant de reconfigurer votre système tout entier.

Pour réaliser une solution de type Time Machine, il n’est pas obligatoire de passer par une Time Capsule. Un NAS ou une Freebox Revolution permet de sauvegarder son disque dur très facilement. Tout dépend de la taille de vos données à sauvegarder (le disque dur de la Freebox faisant 250 Go max).

Pour la suite du tutorial, vous verrez que j’ai copier/coller un ensemble de paragraphes complets de mon ancien article. C’est normal puisque ces étapes sont les mêmes 🙂 Voici donc, étape par étape, la procédure de changement d’un disque dur puis d’une restauration complète du Mac à partir d’une Time Machine.

Procédure de remplacement du disque dur (testée sur un Macbook Pro 13 pouces modèle 2011)

Outils nécessaires :

Tournevis cruciforme très fin. Tournevis Torx T6 :

Vérifiez que votre ordinateur est bien éteint avant de procéder. Dévissez le capot arrière en utilisant votre tournevis cruciforme. Attention aux 3 vis longues identifiées par le cercle rouge sur l’image ci-dessous : Une fois le capot ouvert, vous pouvez accéder à l’ensemble de votre ordinateur (disque dur, batterie, mémoire, processeur, …). Ne touchez à rien au risque d’endommager votre ordinateur par une décharge statique. Dévissez les vis identifiées par les cercles rouges. La petite barre de fixation identifiée en bleu devrait se déloger facilement et permettre l’extraction du disque dur : La barre de fixation, une fois extraite. Remarquez les caoutchoucs anti-vibrations en orange : Soulevez le disque dur délicatement en le sortant de son logement. Attention à la nappe située en dessous qui le relie à l’ordinateur : Déconnectez la nappe du disque dur en tirant délicatement dessus. Dévissez les vis supports du disque dur à l’aide de votre tournevis Torx : Revissez les vis supports sur le nouveau disque, insérez le dans son logement après avoir retranché la nappe, puis remettez en place la barre de fixation : Votre disque est maintenant changé. Remettez le capot arrière de votre Macbook Pro en faisant attention aux 3 vis longues.

Vous voilà donc avec un nouveau disque, plus performant et plus puissant, mais également sans partitions et non formaté. Ne vous faites pas de soucis pour autant, la procédure de formatage et de création de partition est tout aussi simple. Elle fait partie des pré-requis pour effectuer la restauration complète du système.

Procédure de partitionnement, formatage et restauration depuis Time Machine

Si vous êtes sous Mac OS Lion, votre ordinateur est équipé d’un système de récupération intégré. Cela s’appelle la Restauration Lion. Avant le démarrage de votre Mac, maintenez enfoncé les touches Commande et R. Pour les systèmes plus anciens, utilisez votre DVD d’installation de Mac OS, bootez avec la touche Alt enfoncée, et cliquez sur l’icône DVD. La suite du tutorial se passe sous Mac OS Lion. Le système de restauration est téléchargé depuis Internet. Il vous faudra saisir vos identifiants Wifi ou branchez votre ordinateur sur le réseau pour poursuivre. Choisissez la langue du système et poursuivez, Choisissez Restauration à partir d’une sauvegarde Time Machine : Séléctionnez une source de sauvegarde : Puis choisissez votre sauvegarde Time Machine : La destination par défaut est vide car votre disque dur n’est pas encore formaté. Utilisez l’Utilitaire de disque dans l’onglet Utilitaire pour partitionnez votre disque dur. Sélectionnez votre disque dur nouvellement installé, créez une partition sur votre disque au format Mac OS Etendu journalisé. Une fois créée, refermez l’utilitaire, choisissez la partition nouvellement créée comme partition destination de votre sauvegarde. Confirmez le message en cliquant sur Continuer : La restauration est en cours et peut prendre énormément de temps. Prenez votre mal en patience…

Bon courage et bon usage !