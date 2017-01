Faire revivre des batteries Li-Ion

Je ne prétend pas pouvoir faire revivre toutes les batteries mais mon expérience pourra surement servir à certains d’entres vous.

C’est l’histoire d’une petite batterie nommé Casio NP-20 , celle que l’on trouve dans les appareils photos récents de la même marque, qui, au bout de 6 mois , fût H-S. L’appareil photo n’ayant était utilisé qu’à 5 ou 6 reprises dans les 4 premiers puis laissé de côté pendant environ 1 mois. Etrange…

Ce qui s’est réellement passé : La batterie ( Lithium Ion ) se décharge d’environ 10% tous les mois . Lors de la dernière utilisation de la batterie, cette dernière devait être quasiment à plat. Hors, il est déconseiller de stocker les batteries Li-Ion déchargées. Ce qui s’est passé….

Résultats : La batterie ne voulait plus se charger sur le chargeur fourni par Casio (rouge clignotant). Cette batterie coute environ 30 à 40 €. Je me suis donc lancé en quête de solution sur Internet pour la faire revivre.

La solution la plus simple étant d’utiliser un chargeur de 5v-500 mA en branchant respectivement le + et le – de la batterie sur le + et le – du chargeur pendant 10-15 secondes .

La batterie sera donc rechargé. Très peu certes mais suffisamment pour que le chargeur d’origine intelligent puisse continuer la charge en toute sécurité.

Economie réalisée : 30-40€ (Les batteries n’étant que garanties environ 3 à 6 mois ).

Attention tout de même ! Ces batteries sont très dangereuses!

Il est rappeler sur Wikipédia :