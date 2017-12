Des idées cadeaux Geek pour Noël

C’est bientôt Noël et il n’est toujours pas trop tard pour faire vos achats de Noël …

Des cadeaux geeks…

Le Google Home mini

Le son n’est pas génial mais à 59€ (voir moins en profitant des offres d’achats sur le Web ou dans les grandes surfaces) la petite enceinte de Google permet de mettre un pied dans le monde de l’assistant vocal Google à moindre frais. Et si vous avez le budget, passez sur le Google Home classique. A 149€, c’est une bonne enceinte pour la maison.

Le Cube Inside3

Disponible sur Amazon entre 12 et 25€ en fonction des modèles, ce cube est un casse-tête, un labyrinthe ou l’on doit faire passer une bille suivant un plan (ou pas). Sur le site Inside, vous trouverez l’ensemble des modèles du plus simple au plus complexe. Et en plus ce sont des Français !

Ampoule Xiaomi Yeelight Wifi RGB

L’ampoule connectée Wifi et RGB aux 16 millions de couleurs au rapport qualité/prix imbatable. Vendue entre 8 et 20€ en fonction des périodes et promos sur Gearbest, elle fonctionne de manière autonome via une application mobile et même avec Google Home. Les retours sont très bons.

Et le papier cadeau alors ?

Oui, c’est vrai : un cadeau, il faut bien l’emballer pour garder la surprise jusqu’au bout! Le site Golem13 vous propose quelques papiers cadeaux à imprimer plutôt originaux comme :

J’ai vu cette daube en vitrine, j’ai pensé à toi

Si tu le mets sur Le bon coin, je t’étripe !

Si tu l’as déjà, tu peux te brosser pour que je refasse la queue à la Fnac

J’adore faire briller ton hypocrisie avec mes cadeaux pourris

Plus de sous pour ton cadeau car j’économise pour le ski

Cette babiole fera merveille dans votre intérieur de beaufs

Et si avez tout ça, vous n’avez toujours pas d’idées, je vous conseille le site dealabs qui regorge de bons plans !