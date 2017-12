Utilisez le cardio-fréquencemètre de sa montre Garmin sur un compteur vélo iGPSPORT IGS50E

Au delà d’être un geek invétéré, je fais un peu de sport et notamment du vélo. Comme je suis également gadgetophile, j’ai profité du Black Friday de cette année pour changer quelques équipements de mon vélo. Grâce au site du Normandie Cycling Tour (ndlr: la vidéo de présentation sur Youtube), je suis tombé sur un petit compteur vélo GPS bien sympathique : le iGPSPORT. Sur le site du NCT, il présente le modèle IGS20E. J’ai préféré investir dans la version supérieur, le IGP50E pour sa connectivité ANT+ avec des capteurs connectés.

Possédant déjà une montre Garmin Vivoactive HR à mon poignet, je souhaitais utiliser le cardio-fréquencemètre intégré à celle-ci pour diffuser l’information sur mon compteur vélo IGS50E. Ce qui est réalisable via le HRM Broadcast (Heart Rate Monitor ou Moniteur de Fréquence Cardiaque) de ma montre Garmin via le protocole ANT+. Je vais donc vous expliquer comment réaliser l’appairage mais avant cela, petite introduction au sujet. A noter que cela devrait également fonctionner avec d’autres modèles de compteurs vélos ou tout autre équipement compatible avec des capteurs HRM ANT+.

ANT+ Kézako ?

Selon Wikipédia :

Concurrent du Bluetooth et du ZigBee, ANT ou ANT+ est un protocole de communication propriétaire sans fils opérant sur la bande de fréquence de 2.4GHz. L’une des caractéristiques de ANT est son dimensionnement pour ne demander que très peu d’énergie. Le champ d’application est principalement des capteurs, qu’ils soient dans le domaine de la santé, du sport, de la domotique ou de l’industrie. L’une des premières applications fut justement la mesure du sport de haut niveau comme le cyclisme. Le protocole ANT a été conçu et commercialisé par Dynastream Innovations Inc, filiale du fabricant d’articles utilisant le système de localisation GPS Garmin.

Votre Smartphone est d’ailleurs sûrement compatible avec ce protocole sans que vous le sachiez. Mon Oneplus 3 est compatible ANT+. D’autres le sont aussi, ce qui peut être pratique pour y coupler des capteurs pour la course ou le vélo voir même effectuer des tests.

Le compteur IGS50E

Le compteur IGS50E est un compteur vélo GPS connecté ANT+/Bluetooth offrant 19 fonctions dont 6 par des capteurs additionnels. Doté d’un écran 2,2 pouces et d’une autonomie de 40 heures, il permet l’acquisition et la restitution des données de roulage en temps réel.

Je ne vais pas faire la promotion de ce compteur et comme je n’ai pas encore eu trop le temps de le tester en détails, je ne pourrais vous en dire plus qu’en à sa longévité. Mais de prime abord, la qualité semble au rendez-vous. C’est du lourd (solide) et bien étanche (IPX7). Son utilisation est aisée et la connectivité semble bonne même si j’ai eu quelque soucis d’appairage en Bluetooth la première fois avec mon Smartphone (ndlr : Bug Bluetooth dû à Android Oreo ?).

En terme de tarifs, nous sommes à 89€ sur Amazon pour le compteur iGS50E. Les capteurs de vitesse (SPD61) et de cadence (C61) sont vendus séparément à 26,99€ l’unité ou 49,99€ les deux sur Amazon. Il est toujours possible de trouver moins cher sur Gearbest ou Alibaba.

Diffuser sa fréquence cardiaque depuis sa montre Garmin Vivoactive HR (Broadcasting Heart Rate)

Il faut préparer sa montre afin que la fréquence cardiaque soit diffusée pendant une activité. Pour cela, tout est expliqué en Anglais sur le site de Garmin. Garmin nous indique qu’il est possible de diffuser (broadcaster) les informations vers un autre périphérique Garmin tel que le Edge ou la camera VIRB. Mais cela fonctionne avec tout autre appareil utilisant ANT+ pour communiquer avec des capteurs. A noter que la diffusion continue réduit la durée de vie de la batterie.

Pour procéder :

Se rendre dans les paramètres, Se rendre dans le menu Capteurs puis Fréquence Card., Choisir de diffuser pendant une activité (Diff. pendant une activité) ou Diffuser maintenant (Diffuser)

La montre finie par indiquer que “Ce paramètre réduit l’autonomie de la batterie”.

Appairage de la montre sur l’IGS50E

Encore une fois, il suffit de suivre le manuel (section 9.) qui indique comment rechercher et connecter des capteurs ANT+ (mode de paramétrage E1).

Pour cela, rien de plus simple :

Maintenir la touche de droite (>) enfoncée pendant 2 secondes pour entrer dans le menu paramétrage, Sélectionner le menu E1 avec la touche de gauche (Power), Les informations clignotes et HRM doit finir par indiquer une valeur. Le compteur sauvegarde les informations et revient à l’écran principal sous 20 secondes.

Votre montre est alors associée à votre compteur vélo. La fréquence cardiaque doit être la même sur la montre et le compteur.

