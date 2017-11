Activer le verrouillage dynamique sous Windows 10 avec un smartphone Bluetooth

Voici une petite astuce pour sécuriser votre ordinateur sous Windows 10 à l’aide du Bluetooth et de votre téléphone mobile ou Smartphone. Une option nommée Verrouillage dynamique ou Dynamic Lock permet à Windows d’utiliser les appareils couplés à votre PC pour savoir quand vous êtes absent. Cette option fait partie du mécanisme de sécurité Windows Hello :

Si vous oubliez de verrouiller votre PC ou votre tablette lorsque vous vous éloignez, Windows Hello peut utiliser un téléphone couplé à votre appareil pour le verrouiller automatiquement dans les secondes qui suivent le moment où vous sortez de la portée Bluetooth. Pour procéder à la configuration, vous devrez utiliser le Bluetooth pour coupler votre téléphone à votre PC, puis cocher la case sous Verrouillage dynamique.

Pour mettre en œuvre cette option bien pratique et sécuriser encore mieux son PC (et éviter le croissantage fort connu des ESN), rien de plus simple…

Appairer son téléphone mobile / smartphone

1. Ouvrez le menu démarrer et tapez paramètres pour vous rendre dans les paramètres Windows :

2. Rendez-vous dans la section Périphériques –> Appareils Bluetooth et autres:

3. Ajoutez votre Smartphone en cliquant sur “Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil”

4. Sélectionnez son mobile et l’appairer suivant la procédure indiquée. Une fois réalisé, le Smartphone devrait apparaître dans la liste des terminaux Bluetooth de votre ordinateur comme suit :

Activer le verrouillage dynamique

1. Dans les paramètres Windows, choisissez la section Comptes

2. Dans les options de connexion, se rendre au niveau de la section Verrouillage dynamique

3. Cochez la case Autoriser Windows à détecter quand vous êtes absent et à verrouiller automatiquement l’appareil.

Maintenant, lorsque vous vous éloignerez de votre ordinateur avec votre Smartphone, celui-ci se verrouillera de manière autonome sous quelques secondes. Cependant, l’inverse n’est pas automatique : vous devrez vous loguer de nouveau pour accéder à votre ordinateur. C’est toujours un pas de plus vers la sécurité.