Un contrôleur physique ou MIDI pour Lightroom

Si vous êtes un amateur ou un professionnel de la photographie, vous utilisez sûrement Lightroom d’Adobe. Ce logiciel s’est fait une sérieuse réputation pour l’édition et la retouche de photos notamment grâce à ses fonctionnalités avancées et ses puissants réglages et presets. Vous l’aurez compris, il n’est pas si simple de prise en main…

J’ai récemment découvert 2 choses intéressantes à ce sujet. On en apprend tous les jours…

Utiliser un périphérique MIDI pour contrôler Lightroom

Je connaissais ce principe pour d’autres applications et même des jeux mais je ne me serais jamais imaginé d’utiliser un tel périphérique pour contrôler un logiciel de d’édition de photos. Un périphérique MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est principalement utilisé pour la musique. On trouve dans le commerce un grand nombre d’instruments, séquenceurs et contrôleurs. C’est d’autant plus vrai dans le monde du Djing. Voici une démo à l’aide d’un petit contrôleur sympa :

Les deux articles suivants expliquent comment utiliser contrôleur MIDI sous Lightroom à l’aide du plugin MIDI2LR. :

A noter que n’importe quel contrôleur peut faire l’affaire, une fois le mapping réalisé à l’aide du plugin. Vous en trouverez dès 40€ chez Sonovente ou Thomann. Le plugin MIDI2LR étant gratuit, compatible Mac OS X 10.9+ et Windows 7/8/10 avec Lightroom 6/CC.

Loupedeck, un contrôleur dédié à Lightroom

L’idée a germée dans la tête d’un groupe de potes. Le projet Loupedeck a émergé en 2016 sur la plateforme Indiegogo et a été financée à près de 500%. En Juillet 2017, le périphérique Loopedeck est produit et les premiers envois aux clients sont effectués. Il s’agit d’un contrôleur dédié et spécialement conçu pour Adobe Lightroom. Les contrôles sont optimisés pour gagner en vélocité lors de votre post-production.

Tout comme un périphérique MIDI, les contrôles de Loopedeck sont customisables tant au niveau des boutons qu’au niveau des presets manipulés.Un port USB 2.0 suffit pour alimenter et connecter la bête à l’ordinateur. Loopedeck coute tout de même un peu cher : compter 329€ pour cette version compatible Mac OS 10.10, 10.11, et 10.12 ainsi que Windows 7/8.1/10 avec Lightroom 6 ou +.

Pour moi, le Loopedeck est vraiment trop cher. Un bon controleur MIDI récent comme le Novation Launch Control (100€ env.) ou le Korg Nano Kontrol 2 (55€ env.) fait aussi bien l’affaire une fois mappé pour ses besoins. Je vais maintenant pouvoir recycler mes vieux Behringer BCF2000 et Korg Nano Kontrol dont je ne me sert plus…