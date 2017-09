La 5ème édition du concours Meilleur Dev de France est de retour cette année à la station F, le campus de start-ups fondé par Xavier Niel. Au delà du hackathon, c’est également plusieurs grandes conférences autour de l’innovation.

N’importe qui, une fois inscrit, peut participer au concours du Meilleur Dev de France. Au menu, 3 questions algorithmiques de difficulté croissante à répondre. Vous aurez le choix entre 8 langages (C, C++, C#, PHP, Java, Ruby, Python, JS) pour y répondre. En terme de récompense : la gloire, déjà, puis 10 000€ et des cadeaux.

Des conférences avec des personnalité du milieu : le président d’Havas, le PDG d’Orange, le PDG de Docapost, et bien d’autres.

Cette année, l’avènement sera parrainé par Nathalie Collin, la DGA du groupe La Poste :

Les développeurs sont essentiels à la croissance et à la transformation des entreprises. De plus en plus en prise directe avec le business, ils conçoivent et inventent avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise les modèles de demain. A La Poste, grand groupe en pleine mutation, nous avons fait des infrastructures numériques la base de toute notre transformation. L’Intelligence Artificielle aura de plus en plus d’impact et c’est une bonne nouvelle pour les développeurs qui apporteront toujours plus de valeur ajoutée. Trop souvent dans l’ombre, chaque développeur porte l’avenir de nos organisations et c’est pour cela que je suis très fière d’être la marraine de la 5ème promotion du meilleur développeur de l’année avec Ametix !