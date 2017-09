Des ebook de programmation et de développement gratuits

Trouver des tutoriels ou des ebooks de programmation gratuits et de qualité n’est pas chose aisée. Heureusement, certains sites resencent pour nous les ebooks gratuits de développement. Voici mon top 3 pour trouver la perle rare qui vous permettra d’appréhender un nouveau langage ou de vous occuper pendant vos longues nuits d’hiver. Et il y en aura pour tout le monde : des micro services à l’apprentissage du framework Meteor en passant par les mathématiques ou l’apprentissage de l’informatique aux enfants.

1. Free Ebook Foundation

S’il ne fallait en citer qu’un, ce serait celui ci : le repository GitHub EbookFoundation est né d’un ensemble de réponses à une question sur StackOverflow. Il est à aujourd’hui maintenu par une organisation américaine à but non lucratif nommée Free Ebook Foundation dont le but est de créer, référencer, maintenir et archiver l’ensemble des ebooks gratuits. Il est également possible de soutenir cette organisation en effectuant un don.

Cette liste est juste énorme. Actuellement disponible dans plus de 25 langues, 800 personnes contribues au projet. Ce dernier étant suivi par plus de 90 000 personnes sur Github et plus de 23 000 forks ont été réalisés. C’est d’ailleurs l’un des repository le plus populaire sur GitHub.

Près de 200 catégories pour des milliers de livres électroniques gratuits !

Liens :

2. Dev Free Books

Une petite collection mais qui mérite de l’attention. 164 ebooks dans 36 catégories. La plupart en anglais sur des langages de programmations (JS, Java, Perl, Python) ou des Frameworks connus (React, Angular, Ember, …). Il est également possible de soumettre de nouveaux ebooks.

Cette collection a été créée par un ingénieur informatique Brésilien nommé Caio Ribeiro Pereira. Il est également auteur de quelques livres sur les API en NodeJS et Meteor.

Liens :

O’Reilly est réputé pour ces livres de programmation et plus récemment pour son blog qui traite de sujets de qualité autour de l’architecture informatique, de la sécurité, et du logiciel Web ou open source.

O’Reilly dispose d’une collection d’ebooks gratuits intéressante pour les développeurs (mais pas que) avec des catégories comme :

Sur ce, je vous laisse, j’ai de la lecture !

Crédit photo : l’image d’illustration a été générée via l’O RLY Cover Genetator.