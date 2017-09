Des tonnes de ressources et d’applications utiles pour Windows, Mac OS ou Linux

GitHub regorge de multiples trésors et c’est ce qui en fait sa force. Depuis bien longtemps, il n’est plus rare de trouver des ressources autres que du code source sur cet espace communautaire dédié au logiciel et c’est tant mieux ! On y trouve de tout : code source, logiciels, scripts, API, documentation, utilitaires, snippets, texte, template, icônes, …

Des listes d’applications utiles

Que vous soyez sous Windows, Mac OS ou même Linux, il existe des listes d’applications utiles (ou pas) pour vous. Ces listes vous permettrons de découvrir de nouvelles applications (f)utiles à souhait, d’étoffer votre bibliothèque de logiciels, de trouver votre bonheur, ou tout simplement de perdre du temps..

Une liste à connaitre par OS pour accéder à des milliers de logiciels :

Windows : https://github.com/Awesome-Windows/Awesome

: https://github.com/Awesome-Windows/Awesome Mac OS : https://github.com/jaywcjlove/awesome-mac

: https://github.com/jaywcjlove/awesome-mac Linux : https://github.com/LewisVo/Awesome-Linux-Software

Des tonnes de ressources via l' »Awesome List »

Vous noterez qu’il existe une quantité astronomique de repository Github contenant des applications, outils, scripts, et API pour toutes les plateformes et il serait bien évidemment compliqué de tout lister ici.

Github ou à vous rendre sur la page de l’initiative une impressionnante liste de listes en tout genre (éditeurs, logiciels de développements, livres, jeux, outils de sécurité, hardwares, …). Cette liste vous donne accès à des centaines de milliers de ressources. Je vous invite cependant à faire la recherche par vous-même surou à vous rendre sur la page de l’initiative Awesome qui regroupe(éditeurs, logiciels de développements, livres, jeux, outils de sécurité, hardwares, …). Cette liste vous donne accès à des centaines de milliers de ressources.

Attention tout de même, il s’agit d’une liste communautaire pouvant mener à des logiciels ou ressources contrefait, malsains, ou pirates. La précaution est donc de mise.

Bonne balade sur Github 🙂

Crédit photo :

Glenn Carstens-Peters