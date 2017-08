Monyt, le monitoring serveur de base sur Android

Si vous cherchez à monitorer rapidement un serveur Unix/Linux depuis votre téléphone Android, Monyt peut vous aider.

Monyt est une application Android qui permet de monitorer rapidement et facilement les ressources d’un serveur. Les informations de base sont disponibles (ping, OS, kernel, modèle de CPU) mais également le statut du serveur (uptime, usage du CPU et de la RAM, les partitions, …) ainsi qu’un historique de la bande passante, de l’utilisation du CPU et de la RAM.

Côté serveur, rien de bien sorcier. Il suffit de déposer un petit script PHP sur la machine accessible depuis Internet. Ce script ira récupérer les métriques serveurs et les exposera sous la forme d’un flux JSON.

Coté mobile, on saisit l’url du script et on choisit un intervalle de récupération des données car oui, c’est bien le mobile qui ira vérifier les valeurs à intervalle régulier.

Ok c’est effectivement light et j’ai du adapter un minimum le script pour réussir à récupérer toutes les informations sur mon serveur mais c’est simple, rapide à installer, et c’est gratuit.

Plus d’informations :