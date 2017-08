Blog Reboot

J’ai décidé de faire un reboot…

Le dernier article sur Spawnrider.Net datait de mai 2015. Plus de motivation ni de temps pour écrire des articles de qualité, j’ai décidé de me consacrer du temps pour d’autres sujets et ma vie perso. J’ai appris beaucoup de choses pendant cette période. Néanmoins, j’ai toujours conservé cette envie de partager mes connaissances et mes expériences.

La question qui se posait alors à moi, un peu comme dans les jeux vidéos, c’était : Dois-je continuer ou arrêter ? Pas évident de répondre à une telle question en 5 minutes après plus de 15 ans sur le Net dont 11 ans pour ce blog WordPress démarré en 2006. L’idée de fermer mon blog et d’arrêter ce petit serveur qui tourne 24/7/365 n’était pas une option envisageable pour moi. Nous avons tous les deux, ensembles, traversés un tas d’épreuves. Pas question de décrocher et de stopper tout maintenant.

J’ai décidé de continuer à écrire !

Plus à un rythme soutenu comme avant mais dès que l’envie de partager quelque chose d’intéressant ou le besoin s’en faire sentir. Au délà de la motivation, il faut du temps pour qualifier, rédiger, relire et publier un article. Alors je repars sur la route de la rédaction et du partage.

Au programme ? On verra bien ! Pas de programme défini. Une ligne directrice, comme avant : le plaisir avant tout. Bien loin des articles bidons pour rester le vent en poupe. Dans l’idée que j’en ai actuellement : des nouvelles technologies, de la domotique, de l’éléctronique, du mobile, de l’innovation, de l’architecture logicielle, et une bonne grosse dose de fun. Par ce qu’au final, écrire des articles c’est aussi pour (se) faire plaisir !

A très vite !