Le OnePlus One disponible en prévente le 27 Octobre

J’ai fait le choix d’Android il y a un an, après une longue mais onéreuse expérience chez Apple. Ayant acheté un Nexus 5 en début d’année, j’étais comblé en tout point sauf au niveau de l’autonomie. Avec l’utilisation intensive que j’en faisais, je ne dépassais pas 5 heures d’autonomie, c’était bien trop peu pour une journée de travail ou en déplacements, toujours à la recherche d’une prise pour le recharger.

Suite à l’article de Korben sur le OnePlus, j’ai craqué pour le OnePlus One, un téléphone survitaminé au prix doux. Je ne vous ferai pas de retours pour le moment, je ne l’ai en main que depuis hier mais à première vue, il me convient parfaitement. Débranché ce matin, il me reste encore plus de 60% de batterie pour finir la soirée.

Le OnePlus One est un très bon smartphone Android pour un prix convenable. Comptez 269€ pour la version 16Go et 299€ pour la version 64Go. Actuellement, pour l’acheter, il vous faudra une invitation. La vente du One n’étant pas encore ouverte à tous.

OnePlus a cependant décidé d’ouvrir les préventes le 27 Octobre pendant seulement 1 heure de 15h à 16h GMT soit de 16h à 17h en France (et non 17h à 18h comme annoncé avant – décalage horaire oblige….). Si vous souhaitez vous en procurer un, rendez-vous sur le site de OnePlus et créez-vous un compte. Et soyez à l’heure si vous souhaitez commander le votre.

Pré-vente du OnePlus One : http://preorder.oneplus.net/