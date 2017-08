Créez son site Web avec 1and1 MyWebsite

1and1 MyWebsite

1and1, célèbre hébergeur Web avec plus de 13 millions de clients et pas moins de 20 millions de noms de domaines, propose également depuis quelques temps des solutions de créations de sites Web clé en main. De son nom, MyWebsite propose un système de site Internet modulaires permettant à chacun, sans connaissances particulières de créer son site Web en quelques clics.

Une offre ouvert aux particuliers comme aux professionnels

L’offre MyWebsite est déclinée en deux version :

MyWebsite Personnel pour les particuliers,

pour les particuliers, MyWebsite Professionnel pour les entreprises (PME/PMI).

Avec MyWebsite, tout un chacun peut créer son site vitrine et augmenter ainsi sa visibilité sur Internet. Le particuliers pourra ainsi présenter ses voyages, ses passions, préparer son mariage, ou d’autres évènements. Le professionnel recherchera des outils plus ciblés comme des modules e-commerce, de paiement éléctronique, de gestion des newsletters ou du référencement. L’offre est assez large pour satisfaire l’ensemble des clients.

Un système simple à utiliser

Que cela soit pour un site personnel ou professionnel, 1and1 a grandement facilité la création de sites Web en offrant aux utilisateurs un système modulaire permettant de créer un site de qualité professionnelle en un instant. Une fois le nom et l’adresse du site choisi, l’utilisateur doit choisir son template parmi une large gamme classée par catégories. Un éditeur visuel permet de rédiger les contenus textes, d’ajouter des images et des vidéos depuis une bibliothèque de médias ou en les important dans l’outil.

On parle ici d’un système de type WYSIWYG qui permet de réaliser un site sans développer. D’autres préféreront développer eux-même leur site via de la programmation HTML 5/CSS 3.

A tout moment, si votre site ne vous plaît plus, il est possible de le modifier en quelques clics pour un site plus performant.

Des outils adaptés aux particuliers

L’utilisateur particulier pourra également créer des adresses mails relatives au nom de domaine choisi. créer un livre d’or ou un formulaire de contacts pour échanger avec ses visiteurs et intégrer des widgets sociaux de partage sur Twitter et Facebook.

Une offre étendue pour les professionnels

Les professionnels bénéficient de modules avancés pour leurs besoins à partir des offres Confort et Premium comme la prise en charge des documents PDF, PPT, ou DOC, un calendrier pour afficher les évènements de leur entreprise, ainsi qu’un espace de partage sur les réseaux sociaux, de newsletter et de référencement pro.

Une offre d’essai et des prix bas

Il est possible de tester le service gratuitement pendant 30 jours. Il suffit pour cela de s’inscrire et de résilier à tout moment durant cette période.L’offre démarre à 1,19 € TTC pour les particuliers et de 1,19€ à 11,99€ TTC pour une offre professionnelle avec assistance personnalisée pour un référencement optimal sur les moteurs de recherche.

1and1 MyWebsite – https://siteweb.1and1.fr/

Article sponsorisé