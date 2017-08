7 astuces pour photographier avec des objets du quotidien

Voici une petite vidéo réalisée par des photographes pour des photographes présentant quelques astuces pour mieux photographier et à moindre coût avec des objets du quotidien. Certaines astuces présentées ici sont ingénieuses et le résultat est plus qu’honnête. A regarder donc si vous vous intéressez à la photographie.