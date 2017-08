Hex Fiend, un éditeur hexa open source sous Mac Os

Si vous êtes à la recherche d’un super outil pour éditer vos fichiers Hexa sous Mac OS, il existe Hex Fiend, un éditeur hexadécimal open source et léger.

Au delà d’être rapide, léger et facile à prendre en main, l’éditeur travaille avec des fichiers de grande taille (testé avec des fichiers de 118 Go) et permet l’insertion, la suppression, et l’édition de valeurs multiples. Il est également possible de comparer deux fichiers binaires pour en trouver les insertions/suppressions. Bref, c’est l’outil simple pour manipuler de l’hexa par excellence !

Bien plus encore, pour les développeurs, les sources sont téléchargeables sur GitHub et intégrable sous forme de Framework au sein de votre application. La documentation de l’API est également fournie pour simplifier l’intégration.

Hex Fiend est disponible sous licence BSD au téléchargement dans sa version 2.1.2 pour Mac OS 10.6 ou plus.