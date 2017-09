Power Pot – Rechargez votre smartphone avec une casserole thermoélectrique

Bientôt l’été, les vacances, et pour certains, le camping et les randonnées. En tout bon geek qui se respecte, impossible de partir sans son smartphone. Seulement, en pleine forêt ou montage, il n’y a pas de prises pour recharger son mobile rapidement. Il existe des chargeurs solaires ou à dynamo mais sans soleil ou sans faire d’efforts, impossible de gagner ne serait-ce qu’un pour-cent de batterie.

La Power Pot est une casserole qui transforme la chaleur dégagée lors de la cuisson en électricité à l’aide d’un matériau thermoélectrique situé sous la casserole et qui permet, ainsi, de recharger un mobile puisqu’une double connectique USB est fournie. Il est donc possible de recharger n’importe quel smartphone et d’utiliser la seconde prise pour vous éclairer de nuit.

Le prix est un peu élevé, comptez 149 $ sur la boutique Photojojo mais inutile de vous dire que vous allez épater vos amis avec ce genre de gadget 🙂