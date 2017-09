[Macbook] Remplacement du disque dur et restauration depuis Time Machine

EDIT : La procédure pour un Macbook Pro 2011 est par ici.

Que ce soit par manque de place ou par envie d’un disque plus performant (changement pour un disque à 7200 tours), vous souhaitez remplacer le disque dur de votre Mac. Opération plutôt couteuse via un Apple Store ou un spécialiste mais facilement réalisable par soi-même.

Néanmoins, vous avez peut-être l’envie de retrouver vos anciennes données et tous vos programmes sur votre nouveau disque. Pour cela, une solution simple consiste à utiliser votre Time Capsule ou votre NAS (disque dur réseau) pour sauvegarder vos données via la Time Machine, une opération simple que je n’ai pas décrite ici. Une fois que vous possédez une sauvegarde complète de votre disque dur sur votre time machine, il est possible de restaurer l’intégralité des données et programmes sur votre nouveau disque fraichement acheté.

J’ai personnellement effectué la manipulation en changeant le disque dur de mon Macbook 13p Unibody pour un disque dur interne plus récent: Un 500 Go Seagate Momentus 7200.4 SATA 2,5″ 7200T 16 Mo interne réf. ST9500420AS chez SEAGATE (79€ chez MacWay).

Voici donc, étape par étape, la procédure de changement d’un disque dur puis d’une restauration complète du Mac à partir d’une Time Machine.

Procédure de remplacement du disque dur (testée sur un Macbook 13 pouces unibody)

Outils nécessaires : Tournevis cruciforme très fin. Tournevis Torx T6 :

Vérifiez que votre ordinateur est bien éteint avant de procéder. Ouvrez le compartiment arrière en soulevant le petit verrou donnant accès à la batterie et au disque dur.

Dévissez, à l’aide d’un tournevis cruciforme, la petite vis de maintient du disque dur et enlevez la barrette noir qui maintient le disque dur sur son côté supérieur.

Débranchez soigneusement la nappe du disque dur en tirant dessus.

A l’aide du tournevis Torx, dévissez les quatre vis situées de part et d’autre du disque dur. Revissez les quatre vis sur le nouveau disque aux mêmes emplacements, Rebranchez la nappe au disque dur, Replacez le disque dans son logement et remettre la barrette noir de maintien puis revissez la vis cruciforme, Votre disque est maintenant changé, vous pouvez refermer le capot arrière.

Vous voilà donc avec un nouveau disque, plus performant et plus puissant, mais également sans partitions et non formaté. Ne vous faites pas de soucis pour autant, la procédure de formatage et de création de partition est tout aussi simple. Elle fait partie des pré-requis pour effectuer la restauration complète du système.

Procédure de partitionnement, formatage et restauration depuis Time Machine

Insérez le DVD d’installation de Mac OS (dans mon cas, Mac OS Snow Leopard), Si ce n’est pas fait, éteignez votre Mac, puis maintenez la touche Alt enfoncée, Le Mac boot sur le DVD d’installation, cliquez alors sur l’icône du DVD au centre de l’écran. Après avoir choisi la langue d’installation, le premier écran d’installation apparait. Ne vous inquiétez pas, il n’est pas possible de choisir le disque sur lequel poursuivre l’installation de Mac OS puisque celui n’est pas encore formaté.

Il faut formater le disque et le partitionner. Pour cela, Utilitaires –> Utilitaire de disque.

Une fois l’utilitaire ouvert, cliquez sur l’onglet Partitionner, choisissez 1 partition à gauche et utilisez le format Mac OS étendu (journalisé). Vous pouvez appliquer les réglages.Il s’agit, bien sûr, du paramétrage de base. Libre à vous de formater votre disque comme bon vous semble si vous souhaitez installer un Linux ou un Windows ultérieurement. Bien que pour ce dernier, le recours à Boot Camp peut paraître un choix judicieux.

Votre disque dur est maintenant reconnu par l’installeur. Cependant, n’allez pas plus loin avec cet écran si vous ne souhaitez pas poursuivre une installation vierge. La restauration via Time Machine s’effectue par un utilitaire différent.

Pour effectuer la restauration, il faut utiliser l’outil en allant dans Utilitaires –> Restaurer le système à partir d’une sauvegarde.

Sélectionnez la source de la sauvegarde (i.e. votre disque dur faisant office de Time Machine – NAS ou Time Capsule), identifiez-vous si nécessaire, puis sélectionnez le volume Time Machine souhaité.

Choisissez alors la sauvegarde complète depuis laquelle restaurer votre système?

Choisissez le disque dur de destination, validez le message indiquant que la restauration effacera complètement les informations se situant sur le disque dur cible. La restauration commence, soyez patient… (comptez 3h30 pour 100 Go via un réseau Ethernet filaire 100Mbits).



A la fin de la copie, vous serez amené à redémarrer votre machine. Votre installation est alors terminée.

Bon usage !