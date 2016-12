Scanner permet de visualiser l’occupation de vos disques sous Windows

Mon disque dur pro était presque plein mais je ne savais pas quels dossiers ou fichiers saturaient mon disque dur. J’ai fini par trouver un petit utilitaire très utile pour m’aider à identifier les répertoires les plus volumineux de mon disque dur. Il s’appelle Scanner, un petit freeware développé par Steffen Gerlach, qui affiche sous forme très graphique l’occupation du disque dur. Il n’est pas tout jeune mais fait bien son travail. L’utilitaire à l’avantage d’être rapide et peut scanner l’ensemble des disques durs et périphériques USB ou CD-Rom de votre ordinateur. Par ailleurs, deux raccourcis permettent d’accéder à l’utilitaire d’ajout/suppression de programmes de Windows et de vider la corbeille.

Pour l’avoir testé personnellement, je peux vous dire qu’il est très rapide et efficace ! Scanner ne pèse que 243 Ko et à l’avantage d’être gratuit.

