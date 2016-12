Une Useless Box en vente sur Dx.com

La boîte inutile (Useless Box) est de retour et maintenant en vente sur DealExtreme. Cette boîte ne comprend qu’un simple mécanisme qui ne sert qu’à mettre sur OFF le petit bouton (situé sur le dessus) que vous essayerez de positionner sur ON. Totalement inutile donc mais tellement addictif. Si vous ne comprenez toujours pas comment cela fonctionne, je vous laisse regarder la vidéo ci-dessous présentant la même box vendue chez ThinkGeek :

La boite fonctionne avec deux petites piles AA et mesure 14 cm x 8 cm x 6 cm pour un poids de 168 grammes. La Useless Machine est en vente sur DX.com au prix de 16,39 € frais de port compris, génial non ?!