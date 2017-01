Surveillez vos serveurs Web en temps réel avec GoAccess

En migrant mon blog sur un nouveau serveur, j’en ai profité pour passer d’Apache à Nginx tout en souhaitant continuer à utiliser mes commandes habituelles comme ApacheTop, un outil en ligne de commande pour monitorer les serveurs Apache. Seulement, cette commande ne fonctionne pas avec le serveur Nginx. Je me suis donc tourné vers GoAccess, un outil d’analyse de serveurs Web en temps réel fonctionnant en mode terminal sur les systèmes Unix.

GoAccess est un outil compatible Apache, Nginx, IIS, CloudFront et bien d’autres puisqu’il fonctionne par parsing des fichiers de logs du serveur Web. Si vous utilisez un format standard, le logiciel sera capable de reconnaître les trames et les analyser en temps réel (100 000 lignes par seconde environ). GoAccess peut analyser :

Les statistiques globales nombre total de requêtes, taille des logs, taille de la bande passante, nombre de visiteurs,

Sites et URL référantes,

Les phrases clés,

Traquer les requêtes 20X, 30X, 40X,

Donne les hosts, IP et effectue un reverse DNS,

Les navigateurs & systèmes d’exploitations des visiteurs,

…

Le tout est exportable en HTML, JSON, ou même CSV. De plus, l’outil est open source et mis à jour régulièrement. La version 0.7.1 date du 17 Février 2014. Que demander de plus ?

Plus d’informations sur GoAccess :