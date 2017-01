Top 5 des micro-frameworks PHP du moment

La liste des frameworks PHP est assez longue. Il suffit de regarder la liste présentée sur Wikipedia pour s’en rendre compte. Parmi eux, on retrouve les célèbres et monstrueux Zend Framework et Symfony. Ils sont certes puissant et complet mais le temps d’apprentissage et leur lourdeur en rebute plus d’un. D’autant que, dans la plupart des cas, l’usage d’un tel mastodonte n’est pas justifié.

A côté des géants du milieu, il existe des frameworks moins complets mais surtout moins lourds et plus simples à appréhender. Ces frameworks permettent la mise en place de fonctionnalités allant du routing (GET, POST, PUT, …) en passant par la mise en cache et la sécurité jusqu’au templating et la validation de données. Dans la majorité des cas, ils seront suffisant pour remplir les fonctions dont vous aurez besoin : Mini application MVC, API Rest, Interface d’administration, …..

Voici donc une sélection de 5 micro-frameworks PHP de qualité :

1. Limonade (http://limonade-php.github.io/) PHP 5.1.6+

Un Framework ultra light mais aussi ultra flexible pour réaliser du routing HTTP et de l’URL Rewriting, possédant un système de templating HTML/XML/CSS/JS/JSON et gérant des sessions.

2. Slim (http://www.slimframework.com/) PHP 5.3+

Un micro-framework tout aussi léger et performant pour réaliser des API et de petites applications Web. Au menu routage, templates, mise en cache, cookies, et gestionnaire d’erreur.

Un micro-framework intéressant puisque basé sur Symfony et maintenu par Sensio Labs. Plus étoffé que les frameworks précédent, il est aussi plus complexe et légèrement moins performant même si les performances sont très bonnes comparées aux frameworks de type Zend.

4. Lavarel (http://laravel.com/) PHP 5.3.7+

Lavarel offre un bon compromis entre légèreté et complétude au niveau des fonctionnalités offertes. On retrouve des outils de localisation (i18n), de la pagination, une gestion de files (queues management) et même une interface pour exécuter des commandes SSH.

5. Phalcon PHP (http://phalconphp.com) PHP 5.3.1+

Phalcon est un framework unique en son genre. Il est écrit en C, compilé et s’installe sous forme d’extension PHP pour un maximum de performances. Il est jusqu’à 10 fois plus rapide qu’un framework PHP classique pour des fonctionnalités similaires. L’installation et la mise à jour du framework est cependant plus complexe.

En terme de performances…

Au niveau performance, le site SystemArchitect.Net propose un benchmark complet des principaux frameworks PHP. Pas moins de 14 frameworks ont étés comparés en terme de performances. Sans surprise, on retrouve le framework Phalcon en tête de liste. Les plus complets se retrouvant en bas du classement.

Il n’y a cependant pas de bon ou mauvais framework. Il est préférable d’utiliser celui avec lequel on se sent le plus à l’aide et qui nous fera gagner du temps en développement.