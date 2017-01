Remplacez un KVM par Mouse Without Borders sous Windows

C’est via Microsoft TheGarage, un lab de Microsoft ou plutôt un incubateur de projets prometteurs, que Mouse Without Borders a vu le jour. Après avoir été testé par près de 9 000 personnes, Microsoft a décidé de mettre en téléchargement libre la release de ce petit utilitaire bien pratique. Mouse Without Borders est un petit utilitaire gratuit téléchargeable pour Windows XP, Vista et 7 qui permet de piloter et exploiter jusqu’à 3 autres ordinateurs avec un unique clavier et sa souris et donc au final 4 ordinateurs (en comptant le sien) différents comme le présente la photo ci-dessus. En réalité, c’est bien plus que ça…

Microsft Without Borders dépasse les simples bordures de votre écran en étendant votre bureau aux autres bureaux des ordinateurs que vous avez paramétré. En faisant glisser votre souris vers un bord de votre écran, celle-ci passe à l’écran de l’autre ordinateur. Mais ce n’est pas tout, il est possible de partager le clipboard, de faire des copies de fichiers, de contrôler les ordinateurs simultanément, et de prendre des screenshots de l’ensemble des écrans.

Techniquement, le logiciel utilise le réseau local pour échanger les données et les ordres. J’ai personnellement testé entre un ordinateur sous Windows XP et un autre sous Windows 7 via un réseau Wifi. Le passage d’un ordinateur à un autre est instantané et la copie de fichiers fonctionne parfaitement.

Au niveau installation, il suffit de suivre les étapes de paramétrage pour récupérer votre clé de sécurité et le nom de l’ordinateur à saisir sur le second. Une fois l’association effectuée, glissez votre souris vers le bord pour vérifier l’appairage. Les options sont nombreuses

Un soft sympathique qui remplacera aisément un switch KVM a la fois couteux et encombrant. Il existe également d’autres projets dans le même genre comme InputDirector ou Synergy-foss qui est multi-plateformes.

Mouse Without Borders via Microsoft Technet