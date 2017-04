Ajouter un éditeur Wysiwyg à Pluxml

Ayant besoin d’un CMS autre WordPress pour des besoins spécifiques, je me suis tourné vers Pluxml, un outil très simple et léger permettant de créer un blog ou un site très rapidement.

C’est quoi Pluxml ?

Pluxml est un script pour créer un site ou un blog, nul besoin de connaissance en programmation ni besoin d’une base de données sur son hébergement, un environnement php classique lui suffit. Pluxml se veut léger et facile d’utilisation grâce à une interface d’administration simple et le stockage de vos écrits dans des fichiers Xml facilement transportables.

Ce système est utilisé par de nombreux blogueurs qui en ont fait le choix (au lieu de WordPress ou Dotclear). C’est le cas de Customtaro par exemple.

De base, l’interface d’administration de Pluxml est très « light« . Par de fonctions superflues. La saisie des articles ou des pages statiques doit se faire directement en html ou php.

La gestion des plugins étant en étude pour la version béta 5, je me suis laissé tenter par la réalisation d’un mod permettant d’avoir un éditeur Wysiwyg pour éditer les pages et écrire les articles. A la fois plus pratique et rapide tout en restant très léger, ce mod permet de disposer d’un éditeur de texte performant dans le backoffice de Pluxml.

Durée d’installation : 10 minutes

Difficulté : Moyenne



Pré-requis : Le mod requiert JQuery et JWysiwyg pour fonctionner. Les deux modules Javascript sont disponibles ici :

Installation :

Dans le dossier ‘core‘ de Pluxml, créer un dossier ‘extra‘. C’est ici que nous ajouterons les différentes librairies. Déposez le fichier Javascript ‘jquery-1.3.2.min.js’ dans le dossier ‘extra‘. Décompressez l’archive ‘jwysiwyg-0.5.zip‘ dans le dossier ‘extra‘. Le fichier ‘jquery.wysiwyg.js‘ devant être accessible à l’adresse ‘core\extra\jwysiwyg-0.5\jquery.wysiwyg.js‘. Editez le fichier ‘top.php‘ se situant dans le répertoire ‘core\admin‘ et ajouter le code ci-dessous avant la balise ‘‘. Sauvegardez et observez le résultat, l’éditeur est visible pour les pages statiques et les articles.

Pour allez plus loin :

Il est préférable de créer des fichier ‘index.php‘ vide dans les répertoires ‘extra‘ et ‘jwysiwyg-0.5‘ afin d’éviter un listage du contenu. Pour plus d’options dans l’éditeur : editez ‘jquery.wysiwyg.js’ et toutes les occurrences de ‘visible : false‘ par ‘visible : true‘. Les options complémentaires étant masquées par défaut.

Exemple :Interface ‘Nouvel article’

Un mod rapide à mettre en place qui simplifie grandement la vie. N’hésitez pas à laisser vos commentaires pour des évolutions ou pour toutes demandes d’informations.