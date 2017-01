Le fondateur de Wikipédia censuré !…

Selon le Monde :

Le fondateur de l’encyclopédie en ligne Wikipédia s’est vu censuré sur son propre site, a révélé le journal allemand Spiegel, sur son édition en ligne, dimanche 30 septembre. Jimmy Wales avait choisi de rédiger un article sur le restaurant Mozli du Cap, en Afrique du Sud, mais vingt-deux minutes plus tard, le texte est effacé, jugé « non pertinent » par Chad Horohoe, un administrateur du site.

« Nous ne sommes ni les pages jaunes, ni un guide touristique ! » s’est justifié l’administrateur, qui considère que le lieu n’était pas suffisamment connu et évoqué dans les médias pour obtenir un article sur le site. Mais tous les utilisateurs de Wikipédia ne sont pas de cet avis. Pendant plusieurs jours, un débat acharné a opposé les pro-suppression et les pro-maintien de l’article. L’intégralité des échanges est disponible sur le site, ainsi que le verdict final : « Keep [l’article a été maintenu sur le site]«

Le sort du restaurant du Cap n’est pas le seul à être discuté âprement entre les utilisateurs de Wikipédia : une procédure permet de décider collégialement de la suppression – ou non – des articles litigieux.